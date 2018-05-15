Керчь, Крым, 15 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе со строителями и инженерами открывает Крымский мост через Керченский пролив сегодня, 15 мая.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым ждет гостей

Глава государства осмотрел новый центр управления моста, выслушал специалистов и отправился на встречу со строителями и инженерами, благодаря упорному труду которых проект удалось реализовать за полгода до заранее объявленных сроков.

«Поздравляю вас. Первая «линейка», но, наверное, самая важная. Не сомневаюсь, что у вас всё получится. Спасибо вам большое», — обратился к рабочим Владимир Путин, оставив на память автограф.

В ответ рабочие поблагодарили президента за то, что он сдержал своё обещание, данное на прошлой встрече накануне президентских выборов, и приехал.

Далее глава государства сел за руль КамАЗа на так называемом нулевом километре транспортного перехода и поехал по мосту, чтобы позже выступить перед людьми на праздничном митинге.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство 19-километрового Крымского моста через пролив началось в феврале 2016 года подрядчиком отечественной компании «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащей бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составляет 222,5 млрд рублей, а с учётом затрат заказчика — почти 228 млрд руб, мост стал самым дорогим подобным сооружением в Европе и входит в пятерку самых дорогих мостов мира, наряду с мостами Бей-Бридж в Калифорнии, путепроводом через залив Цзяочжоу в Китае и мостом Большой Бельт в Дании.

За время строительство сооружения было установлено 5,5 тысячи свай, 595 опор от 3 до 35 метров, также был уложен асфальт на площади 688 тысяч квадратных метров.

Транспортный переход через Керченский пролив стал самым протяженным не только в России, но и в Европе.

По данным федерального казённого учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», услуги по содержанию переправы будут стоить около 480 млн руб. в год.

16 мая испытать переправу смогут жители Крыма и Кубани. Пока проезд разрешат только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Максимальная скорость движения составит 90 километров в час.