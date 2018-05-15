В Киргизии зарплата молодых учителей не превышает 4,5 тысяч рублей
Бишкек, 15 мая, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Расходы республиканского бюджета Киргизии на выплату заработной платы учителям возросли в 3,7 раза, однако педагоги не получают на руки соответствующую сумму. Об этом говорится в докладе «Социальное положение и статус школьных учителей», подготовленном аналитиками «Булан института».
По данным опроса, зарплату большинства киргизстанских учителей действительно повысили, однако через очень короткий промежуток времени вновь снизили до прежнего уровня — за счет внедрения системы начисления зарплаты по урочным часам, отмены квалификационных категорий, урезания доплаты за высшую, первую и вторую категории, а также урезания учебных часов за праздничные дни.
Также учителя посетовали на то, что зарплата начинающего карьеру школьного преподавателя составляет лишь 4 000 — 5 000 сомов (3 600 — 4 500 рублей).
«Многие увольняются с работы уже после второй или третьей четверти. Программа «Депозит молодого учителя», стартовавшая в 2004 году в целях поддержки молодых учителей, была закрыта в 2010 году в связи с отсутствием средств в бюджете. В настоящее время в стране нет каких-либо социальных гарантий со стороны государства, удерживающих молодых учителей в школе», — отмечают авторы доклада.
Также представители института акцентируют внимание на том, что еще в 2001 году в Киргизии был принят закон «О статусе учителя», предусматривающий выделение земельных участков для учителей без жилья, выдачу беспроцентной ссуды для строительства жилья, доплату за счет местного бюджета и другие преференции.
«Но на деле учителя не обеспечены такой социальной заботой. В настоящее время социальная защита ограничивается лишь выделением 200 сомов (180 рублей) в качестве помощи для оплаты счетов за электричество», — говорится в документе.
По статистике, каждый седьмой учитель в Киргизии — это давно находящийся на пенсии пожилой преподаватель, вынужденный продолжать работать в школе из-за низкой пенсии. Так, пенсия учителя с 20-летним стажем (работавшего в школе в высокогорном районе, и вышедшего на пенсию в 45 лет) составляет лишь 2 400 сомов (2 160 рублей).
ИА REGNUM напоминает, что согласно информации министерства образования, в настоящее время в Киргизии работают 2 236 школ, в которых трудятся 79 963 преподавателя.
Отметим, что по официальным данным этого ведомства, за последние пять лет в республике резко сократился дефицит кадров в общеобразовательных учреждениях. Так, если в 2012 году в киргизстанских школах не хватало 3 800 педагогов, то по итогам 2017 года этот показатель снизился почти в восемь раз — нехватка составила 478 учителей.