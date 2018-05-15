Бишкек, 15 мая, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Расходы республиканского бюджета Киргизии на выплату заработной платы учителям возросли в 3,7 раза, однако педагоги не получают на руки соответствующую сумму. Об этом говорится в докладе «Социальное положение и статус школьных учителей», подготовленном аналитиками «Булан института».

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

По данным опроса, зарплату большинства киргизстанских учителей действительно повысили, однако через очень короткий промежуток времени вновь снизили до прежнего уровня — за счет внедрения системы начисления зарплаты по урочным часам, отмены квалификационных категорий, урезания доплаты за высшую, первую и вторую категории, а также урезания учебных часов за праздничные дни.

Также учителя посетовали на то, что зарплата начинающего карьеру школьного преподавателя составляет лишь 4 000 — 5 000 сомов (3 600 — 4 500 рублей).

«Многие увольняются с работы уже после второй или третьей четверти. Программа «Депозит молодого учителя», стартовавшая в 2004 году в целях поддержки молодых учителей, была закрыта в 2010 году в связи с отсутствием средств в бюджете. В настоящее время в стране нет каких-либо социальных гарантий со стороны государства, удерживающих молодых учителей в школе», — отмечают авторы доклада.

Также представители института акцентируют внимание на том, что еще в 2001 году в Киргизии был принят закон «О статусе учителя», предусматривающий выделение земельных участков для учителей без жилья, выдачу беспроцентной ссуды для строительства жилья, доплату за счет местного бюджета и другие преференции.

«Но на деле учителя не обеспечены такой социальной заботой. В настоящее время социальная защита ограничивается лишь выделением 200 сомов (180 рублей) в качестве помощи для оплаты счетов за электричество», — говорится в документе.

По статистике, каждый седьмой учитель в Киргизии — это давно находящийся на пенсии пожилой преподаватель, вынужденный продолжать работать в школе из-за низкой пенсии. Так, пенсия учителя с 20-летним стажем (работавшего в школе в высокогорном районе, и вышедшего на пенсию в 45 лет) составляет лишь 2 400 сомов (2 160 рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно информации министерства образования, в настоящее время в Киргизии работают 2 236 школ, в которых трудятся 79 963 преподавателя.

Отметим, что по официальным данным этого ведомства, за последние пять лет в республике резко сократился дефицит кадров в общеобразовательных учреждениях. Так, если в 2012 году в киргизстанских школах не хватало 3 800 педагогов, то по итогам 2017 года этот показатель снизился почти в восемь раз — нехватка составила 478 учителей.