Москва, 15 мая, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий параметры расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, направлен на реализацию Послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года в части уточнения параметров расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил один из авторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Президент четко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную. Эти вопросы мы подробно обсудили с нашими коллегами из регионов на заседании Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге 27 апреля. Подготовленный законопроект — результат нашей совместной работы», — сказал Володин.

В настоящее время при исчислении налога действует временный коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20% (с 0,2 до 1).

«Сегодня в 28 субъектах РФ применяется коэффициент 0,6 (порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует там с 2015 года), в 21 — 0,4, в 15 — 0,2, а в ряде субъектов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора. Это привело к значительному увеличению налога на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости», — уточнил Володин.

«Данным законопроектом мы предлагаем отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, зафиксировав его максимальный показатель на уровне 0,6. Важно, что в тех 36 субъектах, где налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления налога в 2018 году не изменится. И в дальнейшем они смогут довести этот показатель максимум до 0,6. Таким образом, те оставшиеся 40%, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем», — сообщил Володин.

«Одновременно для тех регионов, где исчисление налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости осуществляется с коэффициентом 0,6, законопроектом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы такого налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости», — пояснил спикер Госдумы.

Также депутаты предлагают норму, по которой не может быть перерасчета в сторону увеличения уже уплаченных в соответствии с пришедшими налоговыми уведомлениями сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц.

«Кроме того, в случае, если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, законопроектом предлагается применять измененную кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости. То есть в пользу гражданина законом придается обратная сила», — заявил Володин.

Также законопроект разрешает ряд неурегулированных налоговым законодательством вопросов. В частности, предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц детей-инвалидов и уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а также гаражей и машино-мест независимо от их расположения.

«Разработанные меры — реальная поддержка наших граждан и восстановление справедливости», — подчеркнул он.

«Однако, такие меры могут привести к выпадению доходов у регионов. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту свидетельствует, что недопоступление в региональные бюджеты в 2018 году может составить около 6 млрд рублей. Поэтому при работе над федеральным бюджетом мы должны будем предусмотреть компенсацию регионам этих выпадающих доходов», — заявил Володин.

Инициативу внесли в Госдуму спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.