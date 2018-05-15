Санкт-Петербург, 15 мая, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Скоростные поезда «Сапсан» решили задействовать для обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил 15 мая глава «Транспортной дирекции 2018» Кирилл Поляков, передает корреспондент ИА REGNUM.

ОАО «РЖД» «Сапсан»

Парк поездов увеличили на шесть «Сапсанов», которые будут курсировать между Петербургом и Москвой. Благодаря этому число мест в скоростных поездах между двумя городами выросло на 3,5 тысячи.

Всего для болельщиков доступны более 448 тыс. бесплатных мест в 734 поездах, на которых можно добраться до городов-участников турнира.

В Северную столицу будут прибывать 130 поездов из Москвы, Сочи, Казани и Нижнего Новгорода. Из Петербурга до этих городов отправятся 138 составов. Сейчас дирекция рассматривает возможность увеличения количества вагонов, так как на некоторые направления мест уже почти не осталось — забронировано около 74% билетов. Петербург стал самым популярным направлением.

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«На сегодня почти весь подвижной состав у «РЖД» мы забрали. Рассматриваем возможность увеличить число вагонов там, где есть возможность принимать составы на удлиненные платформы. Например, в Москве, Петербурге, Сочи. Рассматриваем возможность увеличения количества межрегиональных авиамаршрутов», — пояснил Кирилл Поляков.

Он добавил, что организаторы надеются на сознательность болельщиков, которые сначала забронировали билеты на бесплатный поезд, а затем изменили планы. В личном кабинете можно одной кнопкой отменить свою бронь, чтобы ею мог воспользоваться кто-то другой, а поезда не уходили пустыми. Никаких штрафов за это взиматься не будет.

Напомним, бесплатные маршруты городах свяжут точки притяжения болельщиков: аэропорты, вокзалы, фан-зоны и стадионы. В Петербурге болельщиков бесплатно в дни матчей будут возить на шаттлах, метро, пригородных электричках, а также на некоторых автобусных и трамвайных маршрутах. Для этого нужно иметь билет на матч в Петербурге на дату поездки и паспорт болельщика (Fan-ID).

Бесплатные транспортные средства будут помечены эмблемой FREE RIDE. На вокзалах болельщиков будут встречать сотрудники «Транспортной дирекции», которые помогут сориентироваться. Горячая линия дирекции работает круглосуточно по телефонам 8 800 7 752 018 и +74 957 411 818.

Как сообщалось ранее, во время ЧМ-2018, согласно указу президента с 1 июня по 17 июля, въезд в Петербург и другие принимающие города будет запрещен всем автобусам, которые не оснащены аппаратурой ГЛОНАСС и не направили уведомления о выезде. Для владельцев автобусов создан специальный сайт bus.transport2018.com. Ограничения не будут распространяться на автобусы регулярных маршрутов.

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