Симферополь, 15 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Власти Симферополя обещают, что после открытия Крымского моста число пробок, парализующих большую часть крымской столицы, не увеличится. Об этом 15 мая журналистам сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым ждет туристов — теперь и через Крымский мост

«Машины как ездили, так и будут ездить, для этого мы проводим соответствующие мероприятия. Симферополь не будет в пробках стоять», — заверил глава городской администрации.

Также отметим, что министерство курортов РК опубликовало 15 мая рекомендации автотуристам, которые в ближайшее время собираются воспользоваться Крымским мостом для путешествия и отдыха на полуострове.

В частности, автотуристам советуют использовать возможный объездной путь города Феодосия по маршруту: села Батальное — Каменское — Владиславовка — Первомайское. А чтобы быстрее добраться на запад Крыма (Саки, Евпатория, Черноморское, Раздольное) или обратно, рекомендуется воспользоваться объездом по джанкойской трассе, которые обещают открыть с 1 июня. Сориентироваться водителям помогут специальные дорожные знаки и знаки навигации.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста, строительство которого началось в 2016 году. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

По данным инфоцентра «Крымский мост», первыми по мосту официально проедут строители и инженеры, благодаря которым объект сдали на полгода раньше запланированного срока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад крымские чиновники, ответственные за строительство дорог, также заявляли о том, что постараются избежать транспортного коллапса во время летнего наплыва туристов.

В частности, 17 апреля на заседании Совета министров РК начальник Службы автодорог Никита Гаранин заявил, что из-за строительства путепровода на Евпаторийском шоссе в Симферополе, активная фаза которого будет проходить с 22 апреля по 1 июля, подготовлено несколько переключений режимов движения: около десяти мелких и несколько основных.

«Основные проблемы сейчас возникают при движении со стороны Ялтинской объездной и со стороны аэропорта в Симферополь. В связи с необходимостью переустройства коммуникаций мелиорации на этом съезде, его часть была разобрана и при повороте направо действует одна полоса. Также при въезде на объект строительства со стороны аэропорта действует три полосы, но одна из них выделена для поворота на объездную дорогу. Всё это создаёт проблемы», — отмечал начальник службы.

В прошлые годы, несмотря на аналогичные обещания, чиновникам так и не удалось нормализовать ситуацию на дорогах.

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