Москва, 15 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Почти 24% составляет доля фальсифицированной продукции на молочном рынке Российской Федерации. В 2017 г. этот показатель составлял 19,4%. Об этом сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Молочного союза Людмила Маницкая со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Аркадий Зарубин Молочная продукция

«С начала года было исследовано 5765 партий молока и молочной продукции, из которых 1376 партий, или 23,87% (…) были сфальсифицированы», — сказала глава Молочного союза.

При этом Маницкая добавила, что в регионах отличается картина с фальсифицированными молоком и молочными продуктами, находящимися в обороте.

По ее словам, больше всего фальсификата выявлено в Челябинской области (49%), Самарской области (47,5%) и ряде других регионов, в том числе и Подмосковье, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте качество молочной продукции на рынке в России проверяло правительство РФ. Речь идёт молоке, сливочном масле и твороге, выпускаемых российскими предприятиями молочной продукции. В ходе проверки специалисты закупали образцы продукции в рознице, а затем направляли их для исследования в лабораториях.

Читайте также: Расследование УФАС: в Чувашии питьевое молоко могли заменять сухим

А также: Нет сыра без молока: «сыроподобные» продукты в России могут запретить