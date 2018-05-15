Санкт-Петербург, 15 мая, 2018, 12:21 — ИА Регнум. По поручению руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексея Алёшина в ближайшее время планируется провести комплексную проверку Северо-Западного управления Ростехнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили во вторник, 15 мая, в пресс-службе надзорного ведомства.

Gosnadzor.ru Флаг Ростехнадзора

Причиной предстоящей проверки стало задержание 10 мая правоохранительными органами и последующий арест по решению суда руководителя Северо-Западного управления Григория Слабикова в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве.

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Как рассказали ИА REGNUM в Ростехнадзоре, 15 мая по указанию главы Службы в Петербург приехала заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова. Она проведет встречу с коллективом Северо-Западного управления, на которой определит основные направления работы по обеспечению промышленной безопасности.

Говоря о событиях, связанных со следственными действиями в отношении Слабикова, Светлана Радионова объяснила, что работниками Службы оказывается всемерное содействие работе правоохранительных органов. Ранее никаких признаков и сигналов, что в территориальном управлении происходят противоправные действия, в Центральный аппарат Ростехнадзора не поступало. Северо-Западное управление является лидером по показателям промышленной безопасности.

«По указанию Центрального аппарата Ростехнадзора в 2017 году проводились внеплановые проверки СРО, в том числе в отношении трех организаций, которые фигурируют в деле, — «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс». В результате проверочных мероприятий были выявлены нарушения, в частности отсутствие сформированного и размещенного на специальных счетах в уполномоченных кредитных организациях средств компенсационного фонда, что явилось основанием для исключения этих организаций из государственного реестра саморегулируемых организаций, двух в декабре 2017 года, одной в январе 2018 года», — отметила заместитель руководителя Ростехнадзора.

Светлана Радионова сообщила, что Центральным аппаратом Ростехнадзора планируется провести служебную проверку по указанным фактам, а также комплексную проверку всего Северо-Западного управления.

Добавим, что с 11 мая управление в статусе и.о. руководителя возглавляет Алексей Капаев, с 2009 года занимающий должность заместителя главы Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Напомним, Григорий Слабиков 11 мая по ходатайству следствия арестован судом на два месяца. По данным полиции, 57-летний чиновник, используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций, за что получал незаконное денежное вознаграждение.

Общая сумма причинённого чиновником государству ущерба составила, по данным следствия, 4,76 млрд рублей. По сведениям СМИ, в ходе обысков у Слабикова и связанных с ним лиц изъято денег и ценностей на сумму порядка 1 млрд рублей.

Также под арест в СИЗО отправлена взрослая дочь чиновника. Обоим фигурантам дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».