Москва, 15 мая, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В связи с принятием закона об ответных мерах на санкции США Госдума берет на контроль ситуацию с лекарствами, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

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Лидеры фракций подписали поправку в проект постановления к законопроекту, где говорится, что ко второму чтению будут внесены коррективы по теме обеспечения лекарств, сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Чтобы не нарушить существующее положение вещей и чтобы наши граждане были защищены с точки зрения получения жизненно необходимых лекарств», — сказал он.

Ситуация такова, что наша фармацевтика пока не дает нужного качества и нужного количества лекарств, констатировал депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывал критику в отношении министерства здравоохранения — Минздрав не выполнил эффективно работу по импортозамещению лекарств на рынке России, 68% рынка представляет собой импорт, при этом компании США получают чистую прибыль в размере примерно 50 млрд рублей в год. Он пояснил, что именно Минздрав РФ должен обеспечить создание конкурентной среды в России для привлечения фармкомпаний из Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Индии.