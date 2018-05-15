Москва, 15 мая, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В результате подтопления мостов и участков автомобильных дорог 35 населенных пунктов в четырех регионах России оказались отрезанными, сообщает 15 мая пресс-служба МЧС РФ.

Карл Брюллов. Весна. 1875

Данные населенные пункты находятся в Костромской, Нижегородской, Рязанской и Свердловской областях, к ним организованы 17 лодочных переправ.

«Жизнедеятельность населения не нарушена, противопожарное прикрытие организовано», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что весеннее половодье в России развивается в соответствии с прогнозом. На территории Дальневосточной, Сибирской, Уральской, Приволжской, Северо-Западной и Центральной части страны в результате интенсивного таяние снега и стока талых вод в русла рек произошел подъем уровней воды.

В настоящее время в регионах России остаются подтопленными 17 населенных пунктов, 163 жилых дома, 637 приусадебных участков, а также 22 низководных моста и 18 участков автодорог.

Более тысячи человек и 270 единиц техники, в том числе 102 плавательных средства, привлечены к ликвидации последствий подтоплений.