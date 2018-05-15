Симферополь, 15 мая, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Открытие автомобильной части Крымского моста не избавит российский полуостров от множества нерешённых проблем, поэтому властям не стоит гнаться за увеличением турпотока, лучше сконцентрироваться на планомерном развитии всех сфер. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сложности будут на выезде из нового аэропорта и при съезде на объездную дорогу Симферополя. Трасса «Таврида», если верить заявлениям, на первом этапе будет работать в двухполосном режиме, и только с 2020 года будут сданы все четыре полосы дороги. То есть транспортные проблемы сохранятся. Тем более сохранятся проблемы с очистными сооружениями, о создании которых, похоже, никто не задумывается», — отмечает эксперт.

По его словам, из этого следует простой вывод: сейчас не нужно гнаться за увеличением туристического потока, тем более что многие отдыхающие, после хорошо известных проблем в следующий раз выберут для себя другое направление.

«Наверное, в привлечении туристов следует исходить из принципа «лучше меньше, да лучше», то есть в первую очередь разгребать накопившиеся завалы. Кроме того, в Крыму объективно существует проблема с водоснабжением. То, что она не проявила себя до сих пор — это исключительно благоприятные погодные условия, сложившиеся с 2014 года, с большим количеством дождей. Но ведь возможны и засухи. Если же иметь в виду, что летом, с учётом отдыхающих, население Крыма удваивается, то имеет смысл говорить о том, сколько же людей он может безболезненно вместить», — полагает Бедрицкий.

Эксперт уверен, что развитие сферы туризма — это далеко не единственная и не самая главная сфера экономики Крыма.

«Визитная карточка — да, но если хорошо подсчитать, то сельское хозяйство, виноградарство, садоводство, восстановление промышленной базы способны дать Крыму гораздо больше, особенно учитывая тот факт, что в сферу обслуживания отдыхающих вовлечено относительно небольшое количество крымчан, и только в отдельные сезоны», — полагает директор Таврического информационно-аналитического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста, строительство которого началось в 2016 году. Сооружение состоит из двух параллельных линий — четырёхполосной автомобильной трассы и железнодорожных путей, которые запустят в эксплуатацию в 2019 году. Церемонию открытия автодорожной части моста будет транслировать в прямом эфире федеральный телеканал «Россия 24». Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

По данным инфоцентра «Крымский мост», первыми по мосту официально проедут строители и инженеры, благодаря которым объект сдали на полгода раньше запланированного срока.

«Наш остров прирастёт к материку девятнадцатикилометровым переходом и навечно! Это хорошо!» — делится впечатлениями в соцсетях крымский журналист и блогер Александр Кирьяков.

Днём 15 мая в честь открытия моста в городе-герое Керчи пройдёт праздничный концерт с участием крымских творческих коллективов и звёзд российской эстрады.