Санкт-Петербург, 15 мая, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Победителем конкурса на выполнение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации для первого участка Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге признано АО «Институт «Стройпроект». Это следует из данных портала госзакупок.

Nch-spb.com Трасса ЗСД

Стартовая цена конкурса была установлена в размере 299 млн рублей, победитель готов выполнить работы за 279 млн рублей, в установленный срок до 30 ноября 2018 года. Конкурс был объявлен заказчиком, АО «ЗСД», в апреле текущего года.

Предстоящие работы включают в себя проектирование участка будущей скоростной трассы протяженностью 3,2 км — от примыкания к Западному скоростному диаметру (ЗСД) до пересечения с Витебским проспектом.

Как известно, АО «Институт «Стройпроект» ранее участвовал в проектировании ЗСД, а в настоящее время готовит проект планировки территории под ВСД.

Напомним, ВСД должна стать второй скоростной платной трассой в Петербурге, после Западного скоростного диаметра. Все конкурсные процедуры на три участка платной трассы должны завершиться до конца 2018 года. Проект будет построен на принципах государственно-частного партнерства, по аналогии с ЗСД, который ввели в строй в 2016 году.

Стоимость строительства Восточного скоростного диаметра может достичь 165 млрд рублей. Об этом 13 марта сообщил журналистам вице-губернатор Игорь Албин. Стоимость постройки действующего ЗСД составила 211 млрд рублей.

Протяженность ВСД превысит 22 километра. Шестиполосная широтная магистраль начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет на восток города, вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе.

Предполагается, что частью ВСД станет и неразводной мост, который может появиться в створе Фаянсовой и Зольной улиц, вблизи Финляндского железнодорожного моста.

Пропускная способность трассы должна достигать 100 тыс. автомобилей в сутки.