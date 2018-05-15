Москва, 15 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Лесопожарные службы за сутки потушили в регионах России почти 200 лесных пожаров, сообщает 15 мая ФБУ «Авиалесоохрана».

Ylvers Пожар в лесу

"За прошедшие сутки 14 мая в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 192 лесных пожара на площади 66 276 га», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории России продолжают действовать 46 лесных пожаров на общей площади 20 273 га, из них по девять — в Забайкальском и Хабаровском краях, восемь — в Челябинской области, пять — в Красноярском крае.

Читайте также: Почему Забайкалью не удаётся справиться с лесными пожарами

Еще четыре пожара действуют в Башкирии, три — в Иркутской области, два — в Бурятии, по одному — в Ленинградской, Свердловской, Курганской областях, Тыве и Еврейской АО.

На труднодоступных и удаленных землях в Хабаровском крае действует три пожара на общей площади 71 111 га. Их не тушат, поскольку угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Всего в тушении лесных пожаров задействованы 3 899 человек и 850 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении — 46 воздушных судов.

Читайте также: Более 50 лесных пожаров зафиксировано в России с начала сезона