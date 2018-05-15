Москва, 15 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В Москве столичные парки по время проведения чемпионата мира по футболу предоставят болельщикам скидки. Скидки будут предоставлять в трех крупных парках, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк в Москве

Так, болельщики и гости ЧМ-2108 смогут посетить парки после завершения матчей на стадионе в «Лужниках» и получить скидку 10% в кафе и ресторанах, расположенных на территории парка Горького и «Музеона».

Также скидки предоставят кафе в павильонах «Заповедное посольство» и «Медиацентр» в парке «Зарядье».

Чтобы получить скидку, достаточно будет показать паспорт болельщика.

Перед ЧМ-2018 болельщикам выдадут информационные буклеты, где будут подробно описаны маршруты до стадиона перед началом футбольных матчей и со стадиона после завершения игр.

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Также в Москве к чемпионату мира по футболу для иностранных болельщиков изготовят путеводители по столице. Всего будет издано 1,4 млн путеводителей. Их бесплатно раздадут накануне ЧМ-2108.

Информацию о Москве изложат на шести языках: русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском.

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Как сообщало ИА REGNUM, матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве на стадионах «Спартак» и «Лужники». Также чемпионат мира по футболу примут 11 городов России — Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.

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