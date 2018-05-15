Вашингтон, 15 мая, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп навестил свою супругу Меланью в Национально военно-медицинском центре им. Уолтера Рида, где первая леди перенесла процедуру на почках, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, глава Белого дома отправился в больницу на своем вертолете. В центре Трамп провел около часа, после чего он уехал на лимузине, поскольку в Вашингтоне началась сильная гроза.

По словам доктора Кейта Ковальчика, супруга американского лидера прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественной опухоли, известной как ангиомиолипома. Меланья проведет в больнице всю неделю.

«Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям!» — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Напомним, эмболизация представляет собой процедуру по внедрению специального тела в кровеносный сосуд, питающего опухоль. Данная процедура также применяется для остановки внутренних кровотечений.

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