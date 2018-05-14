Лондон, 14 мая, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Великобритания и Европейский союз должны сохранить тесные связи и после Брекзита, чтобы противостоять атакам боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «злонамеренным» попыткам России подорвать западные демократии. Об этом заявил шеф Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер в понедельник, 14 мая, выступая на мероприятии в Берлине, организованном внутренней разведкой и Федеральной службой защиты конституции Германии, передает информационное агентство Reuters.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5), Лондон, Великобритания

Одна из ведущих в области разведки держав Европы — Великобритания ищет возможность заключения нового пакта безопасности с ЕС, чтобы обеспечить себе постоянный доступ к секретной информации ключевых стран блока даже после выхода из его состава.

В своей первой публичной речи, произнесенной за пределами Великобритании, глава MI5 Эндрю Паркер предостерег, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) замышляют «гораздо более сложные и разрушительные атаки». «В сегодняшнем ненадежном мире мы больше, чем когда-либо, нуждаемся в совместных усилиях», — приводит Reuters выдержки из речи Паркера.

Однако помимо угрозы со стороны воинствующих исламистов, включая и запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующую на территории Сирии и Ирака, Паркер назвал враждебным государством и саму Россию, обвинив ее в стремлении подорвать Запад.

Глава британской контрразведки также упрекнул российских военных и разведывательные службы в попытке осуществить «агрессивные и пагубные действия». В частности, Лондон до сих пор возлагает именно на Москву ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, так и не предоставив при этом никаких доказательств.

В ответ на заявления российских чиновников о том, что Лондон осуществил это нападение собственноручно с тем, чтобы разжечь антироссийскую истерию, Эндрю Паркер заявил, что и Россия развернула беспрецедентный уровень дезинформации. Запад же, по его словам, должен «пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и умышленного запутывания», которые «валят наружу из российской пропагандистской машины».

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле одного из торговых центров в Солсбери. Власти Соединенного Королевства, в свою очередь, организовали против РФ информационную кампанию, одним из результатов которой стала высылка российских дипломатов из ряда европейских стран и США.