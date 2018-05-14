ЦБ: Рост реальной зарплаты в России в 2018 году замедлится до 7-8%
Москва, 14 мая, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Центробанк ожидает замедления темпов прироста реальной зарплаты в России в 2018 году. Об этом говорится в апрельском обзоре регулятора «Экономика: факты, оценки, комментарии».
«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7−8% в среднем за 2018 год», — отмечают в Центробанке.
Ранее, напомним, регулятор оценивал годовой рост реальной зарплаты в 9,5%.
Отмечается, что в марте темпы роста заплаты «ожидаемо снизились, учитывая, что в начале года их существенное увеличение было связано с индексацией в бюджетной сфере и повышенными разовыми выплатами премий в частном секторе».
«Годовой темп прироста реальной заработной платы, по предварительной оценке Росстата, замедлился до 6,5%, что в целом соответствовало ожиданиям Банка России. В помесячном сопоставлении с исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%», — говорится в обзоре.
Вместе с тем отмечается, что для полного подтверждения предположения регулятора о разовом характере ускорения роста зарплаты в начале 2018 года необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель.