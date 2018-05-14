Москва, 14 мая, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Обнаружить опасные ионы в пище доступным и лёгким способом теперь станет возможно. Содержание опасных оксалатов в продуктах питания достаточно быстро и в полевых условиях поможет определить новый материал. Его создали учёные МГУ имени Михаила Ломоносова на основе кремний-титанового геля и красителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза 14 мая.

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При этом отмечается, что разработанный материал настолько чувствителен, что может «увидеть» количество опасных ионов, даже если их концентрация в четыре раза меньше максимально допустимой.

«Новый сенсорный материал — это модифицированный кремний-титановый гель, из которого удалена вся жидкая фаза. В структуру этого геля включён индикатор эриохромцианин, который теряет свою окраску после контакта с веществом, содержащим оксалат-ионы», — пояснили в университете.

Добавим, что новый материал очень прост в применении: для осуществления анализа с его помощью не требуется проводить дополнительных манипуляций с объектом. Для этого достаточно лишь прикоснуться материалом к образцу.

В качестве объектов анализа учёные выбрали пять образцов пищевых продуктов: листья щавеля, листья шпината, петрушку, молотый черный перец, корень имбиря. Два метода, с помощью которых исследователи определяли содержание опасных ионов — с использованием сенсорного материала и методом высокоэффективной жидкостной хроматографии — показали приблизительно одинаковые результаты. Разница между ними составила менее 10%.

Оксалаты — это соли щавелевой кислоты, многие из которых плохо растворяются в воде и выделяются из растворов в виде кристаллов. При большом содержании их в пище существует риск развития почечнокаменной болезни.