Каир, 14 мая, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Лига арабских государств проведет внеочередное заседание по вопросу «незаконного» решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает 14 мая Reuters.

Walkerssk Иерусалим

«Встреча состоится в среду (16 мая) на уровне постоянных представителей в Лиге арабских государств для «противодействия незаконному решению США о переносе своего посольства в Иерусалим», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означает признание спорного города столицей еврейского государства.

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Официальная церемония открытия посольства США в Иерусалиме запланирована на 14 мая. В церемонии примут участие заместитель госсекретаря США Джон Салливан, дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, а также министр финансов США Стивен Мнучин.

Отметим, что данное решение главы Белого дома подвергли критике мусульманские страны. Международное сообщество, включая ближайших союзников Соединенных Штатов, также негативно отнеслось к данной инициативе.

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