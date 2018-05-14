Киев, 14 мая, 2018, 13:14 — ИА Регнум. «Сбербанк» проведет докапитализацию своего украинского филиала на 66,58%, сообщает 14 мая УНИАН.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Согласно сообщению, в украинский «Сбербанк» будет вложено 8,3 млрд гривен ($320 млн). Таким образом, капитал дочерней структуры «Сбербанка» увеличится до 20,765 млрд гривен ($790 млн). Докапитализация проводится через размещение дополнительных акций.

Отмечается, что цель вливания средств — формирование резервов, конвертировать ценные бумаги «Сбербанк» не намерен.

Читайте также: ВТБ планирует нарастить уставный капитал в украинском филиале

Напомним, украинский «Сбербанк» работает с 2001 года. В 2017 году он получил 132 млн гривен ($5,04 млн) прибыли.

В 2017 году Киев наложил на ряд российских банков санкции, в том числе и на «Сбербанк». Санкции будут длится до 16 марта 2019 года, после чего их могут продлить. Ограничения касаются вывода средств из дочерних структур — санкции запрещают выводить капитал в материнские банки.

Помимо этого, офисы «Сбербанка» на Украине постоянно подвергаются нападениям украинских националистов, которые заливают монтажной пеной банкоматы, заклеивают наклейками отделения банка и блокируют доступ в офисы для сотрудников.