Москва, 14 мая, 2018, 13:10 — ИА Регнум. В среднем по России с 7 по 11 мая 2018 года розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 поднялись на 0,40 и 0,38 рубля — до 39,37 и 42,18 рубля за литр соответственно. Об этом свидетельствуют статистические данные аналитической компании Thomson Reuters Kortes.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Наибольший рост цен на Аи-92 отмечен в Центральном федеральном округе (ЦФО) — здесь подорожание составило 0,47 руб./л, стоимость Аи-95 более всего увеличилась в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — на 0,49 руб./л.

По данным аналитиков, цена тонны авиационного керосина в аэропортах России за указанный период поднялась на 80 рублей, до 52 тыс. 492 руб./т. Кроме того, за отчетную неделю на 0,38 руб./л увеличилась средняя стоимость дизельного топлива летних сортов — до отметки 42,21 руб./л. Больше всего цена на солярку выросла в СКФО — на 0,52 руб./л.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Росстате сообщили о зафиксированном росте средней цены на автомобильный бензин в России за неделю с 23 по 29 апреля. Стоимость топлива увеличилась на 0,17 рублей — до 40,43 руб./л. Дизельное топлива за неделю подорожало на 15 копеек — до 41,60 рубля за литр.

Согласно данным Росстата, за период с начала года бензин в РФ подорожал на 1,8%, дизельное топливо — на 2,7%.

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