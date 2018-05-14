Москва, 14 мая, 2018, 13:06 — ИА Регнум. 14 мая можно считать стартом для возобновления длинных позиций по нефти к цене 79$ за баррель Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Разворота вниз нет и сильного продавца еще нет. Из фундаментальных факторов рынок будет готовиться к нескольким триггерам одновременно.

«Во-первых, интересна позиция Дональда Трампа относительно создания нового соглашения с Ираном. Так, 8 мая президент США заявил, что Америка выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном, хотя три года назад это принципиально важное для всего мира соглашение стало результатом очень трудного и затяжного дипломатического марафона.

Во-вторых, чистая длинная позиция во фьючерсах и опционах на нефть, по данным американской комиссии по торговле товарными фьючерсам, продолжает падение третью неделю подряд.

Это значит, что перед падением на таких новостях спекулянты должны дать еще обновление максимума, что в профессиональных кругах называется «походом за стопами».

В-третьих, на текущей неделе участники рынка энергоресурсов будут с нетерпением ждать данных по запасам нефти», — пояснила. Сальникова.

На прошлой неделе Bank of America сделал яркое заявление об ожидании роста барреля к отметке $100 до конца 2019 года. Подспорьем выступил прогноз дефицита нефти в размере 0,63 млн баррелей в день и 0,3 млн баррелей в день.

«Причиной такой динамики станет снижение экспорта из Ирана, проблемы в Венесуэле и реализация соглашения ОПЕК+», — полагает эксперт.

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