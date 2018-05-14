Якутск, 14 мая, 2018, 11:56 — ИА Регнум. После приезда в Якутию главы МЧС РФ в трёх особо пострадавших от наводнения районах республики введён режим чрезвычайной ситуации. Власти подсчитывают убытки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном правительств.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода. 1897

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«В связи с затоплением семи сёл в Амгинском, Усть-Майском и Чурапчинском районах республики глава Якутии Егор Борисов ввёл режим ЧС регионального характера», — пояснили в правительстве республики.

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По словам спасателей, в воскресенье, 13 мая, река Алдан в Усть-Майском районе вышла из берегов. В итоге затопленными оказались 677 домов в сёлах Эжанцы, Кюпцы и Эльдикан. От водной стихии пострадали более 1,3 тыс. жителей, многих эвакуировали.

Особо критическая ситуация в Эльдикане. Местные жители опасаются, что посёлок уйдёт под воду. Нет электричества, закончились запасы продуктов. И.о. главы района Василий Илларионов сказал, что вода в поселке прибывает, стоит лед. Последние показатели уровня воды составили 1663 см при критической отметке 1515 см. За последние несколько часов вода прибыла на 7 см. Началась эвакуации людей с помощью вертолетов.

Между тем начался подсчёт ущерба. По предварительным данным, ущерб от паводка только в Амгинском районе составляет 30 млн рублей. Выплаты по полученному ущербу будут поступать из специального фонда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. В селе Амга он провёл экстренное совещание по ситуации с паводками. Власти Якутии принимают все меры для стабилизации ситуации и ликвидации последствий.