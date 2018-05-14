Из-за наводнения в Якутии эвакуировали жителей трёх сёл

Якутск, , 10:47 — REGNUM В Якутии эвакуированы жители подтопленных населённых пунктов Усть-Майского района, сообщается на официальном информационном портале республики. Следить за ликвидацией последствий наводнения в регион прибыл и.о. главы МЧС России Владимир Пучков.

Из-за затора на реке Алдан в зоне подтопления оказались 677 дворовых территорий, включая 291 жилой дом, в трёх населённых пунктах Усть-Майского района: сёлах Эжанцы, Эльдикан и Кюпцы. Эвакуировано 1 316 жителей, включая 390 детей.

Девять человек из села Эжанцы разместили в пунктах временного пребывания, ещё 90 человек отправились к родственникам и знакомым, отказавшись от временного жилья. Также от временного размещения отказались 146 жителей села Эльдикан, в ПВР отправились лишь 17 человек. Из села Кюпцы эвакуировали 473 человека: 65 человек, включая 49 детей, вывезли на воздушном судне МИ-8 ПАЛ в п. Усть-Мая, остальные жители разместились в Сосновом боре. 672 человека из общего числа пострадавших от наводнения отселили заранее. Как заявляют в республиканской администрации, пункты временного размещения обеспечены всем необходимым.

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В ликвидации последствий наводнения задействовали группировку отряда государственной противопожарной службы РС (Я) №35 по МО «Усть-Майский район», пожарную часть №3 п. Эльдикан, пожарную часть №4 с. Кюпцы, группировку спасателей ДВРПСО и спасателей Службы Спасения РС (Я). Действует режим ЧС.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, опасность подтопления сохраняется ещё в нескольких районах Якутии. В ряде населённых пунктов в Амгинском, Чурапчинском и Таттинском улусах республики местные власти предпринимают меры по борьбе с паводком, организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды, готовятся пункты размещениям жителей в случае эвакуации.

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