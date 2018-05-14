Якутск, 14 мая, 2018, 11:14 — ИА Регнум. На территориях Усть-Майского, Амгинского и Чурапчинского районов Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий указ подписал глава региона Егор Борисов. Об этом сообщается на официальном сайте областной администрации.

Жуковский С. Ю. Весна. 1923

В тексте официального сообщения говорится, что ЧС регионального характера в вышеуказанных районах введен с 12 мая в связи с затоплением паводковыми водами ряда сел и поселков.

«Борисов также постановил ввести режим ЧС для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — говорится в сообщении.

Напомним, в целях минимизации последствий паводка в регионе была организована круглосуточная работа ответственных служб, ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды.

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