Санкт-Петербург, 14 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Необычайно жаркая и солнечная погода, установившаяся в Петербурге в середине мая, радует истосковавшихся по теплу горожан и удивляет специалистов.

ИА REGNUM Пляж в Зеленогорске под Петербургом, 13.05.2018

Как сообщил сегодня, 14 мая, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, «не выдержав напора природы, максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 13 мая пала под лучами палящего солнца». В минувший воскресный день столбик термометра добрался до отметки в 27,7 градуса по Цельсию, перекрыв максимум, который был отмечен в 2010 году (+27,5°С).

«14 и 15 мая угроза для максимальной температуры реальная, — добавляет Колесов. — Сегодня точно перекроем, завтра, скорее всего, тоже».

В прошлом году 13 мая в Петербурге было всего 10,8 градуса выше нуля, следует из температурного графика, который привел Колесов. «Прошлогодний снег с 8 по 11 мая не стал показывать», — добавил он.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, минувшим днем петербуржцы заполнили пригородные пляжи, на которых, раздевшись, принимали солнечные ванны. Некоторые даже заходили в воду. Сотни тысяч горожан устремились на природу — на дачи и пикники.

В настоящее время в Петербурге — плюс 22 градуса, днем ожидается до плюс 27 градусов. 15 мая характер погоды и температура не изменится. Но уже 16 мая днем местами ожидается кратковременный дождь.

«Температура воздуха ночью +13…+15 гр., днем +23…+25 гр. Атмосферное давление будет слабо понижаться», — дали в гидрометцентре Петербурга прогноз на среду.

«Через пару дней будет свежее. Но с дождем на этой неделе проблематично :(Наше любимое местами — временами», — комментирует этот прогноз Александр Колесов на своей странице в соцсети.