Москва, 14 мая, 2018, 09:53 — ИА Регнум. На прошлой неделе, за которую Brent подорожала более чем на 3%, котировки коснулись очередного 3,5-летнего максимума вблизи уровня $78, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Не отважившись на тестирование этого барьера, быки перешли в отступление, и пятницу (11 мая) котировки завершили на отрицательной территории, продолжая нести умеренные потери в ходе утренних торгов сегодня, 14 мая», — отметил эксперт.

Поводом для частичной фиксации прибыли стали не только высокие уровни, привлекательные для сокращения длинных позиций. США снова дали о себе знать.

По сведениям компании Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых в Штатах выросло еще на 10 единиц до 844 штук. Это уже шестая подряд неделя роста показателя, что предвещает дальнейшее наращивание добычи до новых рекордов.

«Теперь, когда выход Трампа их ядерного соглашения с Ираном уже практически отыгран, а введение санкций против Тегерана почти полностью заложено в ценах, мы можем увидеть более чувствительную реакцию сырьевого сегмента на свежую статистику из США по запасам и добыче», — пояснил Мащенко.

Соответственно, очередной медвежий отчет способен послужить катализатором фиксации прибыли и отодвинуть Brent от недавних максимумов в направлении 20-дневной скользящей средней 74,60.

«Если к этому сценарию добавится возобновление спроса на доллар (это будет зависеть от данных по розничным продажам в США), давление на котировки только усилится. Однако обвальная коррекция вряд ли произойдет, поскольку рынок продолжит получать поддержку со стороны геополитики, и в частности, «иранского фактора», — считает эксперт.

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