Москва, 14 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Рубль торговался 11 мая малоактивно и довольно вяло на фоне отсутствия значимых событий и сигналов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорек Игорь Ковалев.

Рубль

«Однако ближе к концу сессии игроки начали частично фиксировать прибыль по длинным рублевым позициям с оглядкой на коррекцию в сырьевом сегменте. В итоге доллар и евро подорожали на 0,36% и 0,6% соответственно. При этом за неделю российская валюта немного выросла в цене», — отметил эксперт.

Доллар сейчас проходит стадию размеренной технической коррекции, предлогом для которой послужили слабые данные по инфляции в США. Этот фактор ослабляет давление на нашу валюту.

«Но с другой стороны на рынке нефти начали формироваться коррекционные настроения — под занавес недели Brent ушла на отрицательную территорию и продолжает демонстрировать медвежий уклон на утренних торгах.

Два разнонаправленных фактора могут обусловить торговлю рубля в диапазоне в ближайшей перспективе», — пояснил Ковалев.

В более долгосрочном периоде общее давление на «россиянина», скорее всего, сохранится. По крайней мере, расти ему будет непросто, если, конечно, котировки нефти не пройдут рубеж в виде отметки 80 долларов за баррель.

«Впрочем, 15 мая в РФ стартует налоговый период, который традиционно поддерживает спрос на рубль, а значит, понижательные риски на ближайшие пару недель снизятся, при условии, что на геополитическом фронте не произойдет новых потрясений», — считает эксперт.

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