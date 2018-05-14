Лос-Анджелес, США, 14 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Следующим фильмом Николаса Кейджа, недавно заявившего о скором окончании актерской карьеры, станет лента «Заключённые в стране призраков» (Prisoners of the Ghostland), сообщил 13 мая портал Flickeringmyth.

nicolas genin Николас Кейдж

В роли режиссёра будущей картины выступит японский кинематографист Сион Соно, это будет его первый фильм на английском языке.

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Над созданием сценария Соно работал совместно с актёром и писателем Аароном Хендри. Кейдж будет играть Хиро — преступника, которого отправят спасать похищенную девушку.

В описании к будущей картине отмечается, что девушка попала в «тёмный сверхъестественный мир».

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Она и герой Кейджа должны будут разрушить злое проклятие, которое сковывает их, и сбежать от таинственных призраков, которые управляют данным местом.

Напомним, в апреле 2018 года Николас Кейдж заявил в интервью журналистам, что в ближайшие годы он планирует оставить актерскую карьеру и вплотную заняться режиссурой.