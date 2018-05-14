Керчь, Крым, 14 мая, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В Керчи вечером 13 мая запущено движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда, говорится сообщении пресс-службы республиканского госкомитета по дорожному хозяйству.

Ночная дорога

Дорога протяженностью 1,8 километра свяжет два микрорайона по обе стороны Крымского моста — Аршинцево и центр Керчи. Сам путепровод проходит над трассой, которая непосредственно ведет к переправе через Керченский пролив.

Для жителей предусмотрели тротуар шириной 2,25 метра. Кроме того, на путепроводе установили ограждение и обустроили четыре остановки для общественного транспорта.

Также выполнены работы по шумозащитному остеклению объектов, которые находятся в районе строительных работ. Открытие движения по путепроводу связано с предстоящим запуском рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составит 19 км. Автомобильное движение по мосту должно было быть открыто в декабре 2018 года, однако из-за того, что строители идут с опережением графика, открытие перенесено на май.

Ожидается, что в мае будет запущено движение легковых автомобилей. Грузовики по мосту между Крымом и Краснодарским краем поедут осенью 2018 года, а железнодорожное сообщение планируют запустить в декабре 2019 года.