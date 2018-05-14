Вашингтон, 14 мая, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Статью, в которой сравниваются автомобиль проекта «Кортеж» президента Российской Федерации Владимира Путина и Cadillac главы США Дональда Трампа, опубликовал американский журнал Newsweek.

Kremlin.ru Лимузин Президента России. Длиннобазный президентский лимузин Aurus-41231SB

По мнению автора, у лидеров двух стран множество разногласий, однако их объединяет любовь к высококлассным автомобилям.

Журналист отмечает, что российский автомобиль Aurus имеет сходство с британскими лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost. Однако в автомобиле проекта «Кортеж» имеется более мощный двигатель V12, в то время как в транспортном средстве президента США — лишь V8.

По словам автора статьи, машина, на которой передвигается президент РФ, весит на 1,5 тонны меньше, чем автомобиль Трампа. Кроме того, Aurus оснащен более современными технологиями защиты и связи.

Несмотря на преимущества, в техническом плане автомобиль проекта «Кортеж» незначительно превосходит более старый автомобиль главы Белого дома США, считает журналист.

Автор также напоминает, что уже летом 2018 г. в США может появиться новая версия автомобиля Трампа с более «высокими качественными характеристиками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лимузин из проекта «Кортеж», разработкой и созданием которого занимался «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», впервые был использовал 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина.

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