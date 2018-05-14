Москва, 14 мая, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 мая завершились снижением, при этом по итогам недели нефть подорожала на 3,06%. Резкий рост цен на нефть был вызван решением США выйти из сделки по Ирану, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за неделю до 11 мая количество активных нефтяных буровых в США выросло на 10 единиц до 844 штук, число газовых установок — на три единицы до 199.

Общее число буровых установок в США за минувшую неделю увеличилось на 13 единиц до 1 045 штук.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 0,36%, до $76,72. Спекулянты отыграли все события для нефтяного рынка и теперь перешли к частичной фиксации прибыли от длинных позиций.

Падение цены ниже отметки $76,50 усилит давление и откроет продавцам путь к $74,80. На данном этапе снижение цен к $74,80 будет расцениваться как локальная коррекция в бычьем тренде.

Напомним, 11 мая, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,45%, до $77,12 за баррель, WTI — на 0,88%, до $71,31 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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