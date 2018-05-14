Новосибирск, 14 мая, 2018, 06:56 — ИА Регнум. Рождественским деревянным домикам, которые обошлись бюджету города Новосибирска почти в полмиллиона рублей и которые активно критиковали новосибирцы, муниципальные власти нашли применение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM
Деревянные домики на улице Ленина во время новогодних каникул

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Напомним, новогоднее убранство улицы Ленина в Новосибирске, которую на время зимних каникул превратили в пешеходную, вызвало критику со стороны значительного числа новосибирцев. В частности, недовольство было высказано относительно деревянных рождественских домиков в количестве пяти штук (изначально планировалось десять), на которые из бюджета было выделено 469 730 рублей, в том числе на монтаж, демонтаж и транспортные расходы. Стоимость одного домика составила 93 946 рублей.

Как заявили ИА REGNUM в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска, в настоящее время деревянные домики размещены на театральной аллее парка культуры и отдыха «Центральный».

"Согласно концепции развития ПКиО «Центральный» в дальнейшем планируется использовать указанные деревянные домики на ярмарочной площадке парка для продажи сувенирной продукции, кондитерских изделий и безалкогольных напитков», — пояснили в департаменте.

«Сегодня в очередной раз во мне проснулся урбанист. Прогулялся по Центральному парку после полудня, увидел те самые деревянные домики, что стояли без дела и востребованности зимой на улице Ленина. Сейчас, в мае, ситуация аналогичная, разве что снега нет. Они вообще функционируют или просто стоят без дела?» написал на своей странице житель Новосибирска Михаил Докукин.

На что тут же получил комментарий от доктора социологических наук Константина Антонова о том, что «нужно немедленно прописать их в Стратегии 2030, которой, как оказалось, не существует».

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«Избушки станут единственным материально-цифровым элементом содержания наивно-плутовского доклада Анатолия Евгеньевича (мэр Новосибирска Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ), который он назвал «тезисы» к Стратегии 2030. Родные наши избушечки… Им уже присвоили статус исторического наследия?»- задался вопросом Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время зимних праздников жители Новосибирска активно обсуждали те немногочисленные объекты, которые составили новогодний городок: две горки, несколько ледяных фигур и лабиринт, центральная городская ёлка и перекрытая улица Ленина с деревянными домиками и гирляндами. Активнее всего новосибирцы критиковали пять деревянных рождественских домиков, которые обошлись бюджету города почти в 500 тыс. рублей. Но были и те, кто отмечал, что «красота в глазах смотрящего».

В начале апреля мэр городаозвучилосновные направления развития Новосибирска на ближайшие 12 лет — «Новосибирск. Стратегия 2030»: обретение муниципалитетом особого статуса, научного потенциала, улучшение медицинского обслуживания, развитие города как транспортного и управленческого центра.