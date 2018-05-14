Новосибирск, 14 мая, 2018, 06:56 — ИА Регнум. Рождественским деревянным домикам, которые обошлись бюджету города Новосибирска почти в полмиллиона рублей и которые активно критиковали новосибирцы, муниципальные власти нашли применение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревянные домики на улице Ленина во время новогодних каникул

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Напомним, новогоднее убранство улицы Ленина в Новосибирске, которую на время зимних каникул превратили в пешеходную, вызвало критику со стороны значительного числа новосибирцев. В частности, недовольство было высказано относительно деревянных рождественских домиков в количестве пяти штук (изначально планировалось десять), на которые из бюджета было выделено 469 730 рублей, в том числе на монтаж, демонтаж и транспортные расходы. Стоимость одного домика составила 93 946 рублей.

Как заявили ИА REGNUM в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска, в настоящее время деревянные домики размещены на театральной аллее парка культуры и отдыха «Центральный».

"Согласно концепции развития ПКиО «Центральный» в дальнейшем планируется использовать указанные деревянные домики на ярмарочной площадке парка для продажи сувенирной продукции, кондитерских изделий и безалкогольных напитков», — пояснили в департаменте.

«Сегодня в очередной раз во мне проснулся урбанист. Прогулялся по Центральному парку после полудня, увидел те самые деревянные домики, что стояли без дела и востребованности зимой на улице Ленина. Сейчас, в мае, ситуация аналогичная, разве что снега нет. Они вообще функционируют или просто стоят без дела?» — написал на своей странице житель Новосибирска Михаил Докукин.

На что тут же получил комментарий от доктора социологических наук Константина Антонова о том, что «нужно немедленно прописать их в Стратегии 2030, которой, как оказалось, не существует».

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«Избушки станут единственным материально-цифровым элементом содержания наивно-плутовского доклада Анатолия Евгеньевича (мэр Новосибирска Анатолий Локоть — прим. ИА REGNUM ), который он назвал «тезисы» к Стратегии 2030. Родные наши избушечки… Им уже присвоили статус исторического наследия?»- задался вопросом Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время зимних праздников жители Новосибирска активно обсуждали те немногочисленные объекты, которые составили новогодний городок: две горки, несколько ледяных фигур и лабиринт, центральная городская ёлка и перекрытая улица Ленина с деревянными домиками и гирляндами. Активнее всего новосибирцы критиковали пять деревянных рождественских домиков, которые обошлись бюджету города почти в 500 тыс. рублей. Но были и те, кто отмечал, что «красота в глазах смотрящего».

В начале апреля мэр городаозвучилосновные направления развития Новосибирска на ближайшие 12 лет — «Новосибирск. Стратегия 2030»: обретение муниципалитетом особого статуса, научного потенциала, улучшение медицинского обслуживания, развитие города как транспортного и управленческого центра.