Казань, 14 мая, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Заказчики тендеров из числа государственных органов Татарии и компаний с госучастием на прошлой неделе отличались необычными заявками. Среди них были заказы от разработки опытной системы приземления при аварийной посадке для самолёта с интеллектуальным комплексом обеспечения безопасности полётов до закупки татарских национальных игрушек в детсады, мультиварок для районного Дома культуры стоимостью, соразмерной с ремонтом аналогичного здания, а также регистрация рекорда экспертом Книги рекордов России и покупка миниобрнауки РТ мультфильма за 1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Самолёт с интеллектом

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университета им. А. Н. Туполева — КАИ» 31 мая 2018 года выберет исполнителя на конструирование системы обеспечения заданных условий приземления (приводнения) самолёта при аварийной посадке и стендовой базы для её отработки в рамках выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных разработок. Работы ведутся в рамках создания «опытного образца системы управления многоцелевого регионального 9-местного самолёта с интеллектуальным комплексом обеспечения безопасности полётов» и федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы». Начальная стоимость данного контракта составляет 20 млн рублей, которые предоставляются в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.

Описание спасаемого объекта — цельнокомпозитный самолёт авиации общего назначения, предназначенный для перевозки девяти пассажиров и двух членов экипажа. Его длина — 14,72 м, размах крыла — 14,56 м, максимальная взлётная масса — 5,3 тыс. кг. Максимальная крейсерская скорость — 650 км/ч.

В задачи исполнителя входит «разработка конструкции и формирование состава комплектующих системы амортизации для обеспечения парашютной посадки самолёта», «разработка конструкции и формирование состава комплектующих системы ориентации для обеспечения парашютной посадки» и «разработка стенда для проведения наземных испытаний систем амортизации и ориентации».

"Приведение системы обеспечения парашютной посадки в рабочее состояние должно производиться автоматически после команды на применение парашютной системы», — отмечается в техническом задании.

Выполнить работы по данному заказу победитель аукциона должен будет до 20 августа 2018 года.

Рекордный чак-чак

АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани», в 2017 году сменившее организационно-правовую форму с муниципального предприятия, обеспечивающего питанием школьников и детсадовцев, и получившее свою скандальную известность закупкой дорогостоящего автомобиля «для статуса», объявило необычный тендер. Компании необходимо зарегистрировать рекорд экспертом Книги рекордов России. Закупка была проведена 10 мая 2018 года у единственного поставщика — ООО «Книга рекордов».

17 июня 2018 года АО планирует побить рекорд на «самый большой чак-чак в мире». Национальное татарское блюдо планируется изготовить весом не менее 1 300 кг. Общая стоимость услуг по регистрации рекорда составит 195 000 рублей. Место размещения рекорда не сообщается.

Это же акционерное общество, где единственным учредителем выступает исполком Казани, 7 мая объявило аукцион на разработку собственного сайта, закупка также проведена у единственного поставщика. Услугу за 370 тыс. рублей окажет индивидуальный предприниматель из Казани.

Напомним, АО до 31 июля 2017 года было одноимённым МУП, созданным для «кардинального улучшения питания учащихся в школах города Казани и составления рациона с учётом всех гигиенических требований и рекомендаций, повышения качества реализуемой готовой пищи в школьных столовых, увеличения охвата горячим питанием, бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей». Позднее, в комментариях СМИ, руководитель свежеиспечённого АО Гузель Ананьева заявила, что акционирование произошло для расширения поля деятельности на коммерческом рынке.

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В конце ноября 2017 года АО попало в информационную повестку региона в связи со скандалом о закупке автомобиля Hyundai Genesis G80 за 2,290 млн рублей. Покупку дорогостоящего автомобиля на фоне роста стоимости школьных обедов власти, выступающие учредителем бывшего МУП, объяснили созданием имиджа стабильно работающей организации.

Самый дорогой тендер недели

Самой дорогой объявленной закупкой недели стал открытый конкурс АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга». Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Жилой дом для специалистов ОЭЗ. Третий пусковой комплекс» оценивается в 274 230 211,12 рубля. Выполнить работы победитель конкурса, итоги которого подведут 7 июня 2018 года, должен за 396 дней с момента заключения госконтракта. Под проект выбрана часть микрорайона коттеджной застройки 4−13 города Елабуга (улицы Вест Драйв, Ист Драйв).

Под проект определены 19 земельных участков. Предполагается строительство коттеджей площадью 160 и 590 кв. м, а также многоквартирного дома на восемь квартир. Проектом предусмотрен контрольно-пропускной пункт и склад для хранения личных вещей.

Самый «демократичный» лот

Среди самых демократичных по начальной цене можно отметить тендер на закупку татарских национальных игрушек для детсадов Нижнекамска. Исполком Нижнекамского района Татарии проведёт аукцион 25 мая 2018 года, а начальная цена лота — 65 580,33 рубля. Будут задействованы внебюджетные средства получателей средств местного бюджета.

В техническом задании уточняется, что речь идёт о четырёх видах товара — игре домино «Кунелле Домино», которая «не только знакомит с татарским народным орнаментом, но и совершенствует внимание, наблюдательность и логическое мышление ребенка», игре детское лото «Кунелле лото», представляющей собой обучающую и развивающую игру на татарском языке из карточек и фишек, которые находятся в мешочке, а также интерактивный плакат (звуковая игрушка из пластмассы и полимерной пленки на батарейках, предназначена для изучения татарского языка в интерактивной форме) и игрушка «Красавица Алсу», которая исполняет популярную татарскую песню «Эйт Эле» голосом заслуженной артистки республики Айгуль Бареевой.

Бродячие животные в Буинске

В начале 2018 года в Татарии развился скандал вокруг закупок в районах, связанных с отловом и усыплением бродячих животных. В ряде тендеров было указано точное количество собак и кошек, подлежащих усыплению, что вызвало возмущение общественности.

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На этой неделе тендер по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных объявил исполком Буинского района. За услугу, исполнителя по которой определят 18 мая 2018 года, планируется заплатить 127 971,27 рубля из районного бюджета.

Отлов безнадзорных животных, включая их транспортировку в пункт временного пребывания, оценили в 320,73 рубля за голову. А всего поставлена задача отловить 399 животных.

«Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова с указанием причины гибели. Погибшие животные доставляются в пункт временного содержания (приют) для установления причины смерти и учёта количества безнадзорных животных», — отмечается в техническом задании.

Что касается умерщвления, то в этом тендере не указывается точное число голов, но уточняется, что «умерщвлению по заключению специалиста в области ветеринарии подвергаются: повышенно агрессивные безнадзорные животные, с которыми связан подозрительный на заболевание бешенством человека случай, и безнадзорные животные, у которых обнаружены заболевания, общие для человека и животных, или неизлечимые болезни, вызывающие чрезмерные страдания».

Эхо выборов

А кое-где на прошлой неделе готовились к предстоящему осенью единому дню выборов. Исполком Нурлатского района Татарии планирует закупить 26 урн для голосования. Из бюджета республики для этих целей выделят 134 000 рублей, а поставщика должны определить 21 мая 2018 года. В Нурлат ящики для голосования должны доставить за неделю после заключения госконтракта.

14 ящиков предназначены для голосования в помещении для голосования с применением комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или без его применения.

«Стационарный ящик для голосования имеет сборно-разборную конструкцию с формованным (литым) основанием, формованной крышкой и боковыми ручками, удобными для переноса ящика. В креплении формованной крышки к корпусу предусмотрена возможность опломбирования пломбами различного исполнения. Размер стационарного ящика для голосования составляет не менее 59×59×100 см. Крышка стационарного ящика для голосования выдерживает нагрузку до 10 кг. Стенки стационарного ящика для голосования изготавливаются из лёгкого, водостойкого, гладкого прозрачного (без цветного тонирования) материала с коэффициентом светопропускаемости не менее 90», — отмечается в техзадании.

Ещё 12 ящиков должны быть переносными.

Мультиварки оптом для Дома культуры

МБУ Межпоселенческого Дома культуры Дрожжановского района Татарии планирует закупить 59 мультиварок Centek CT-1496 или их эквивалентов стоимостью 3 тыс. рублей за единицу. Общая начальная цена лота, который должны поставить в с. Старое Дрожанное, 177 тыс. рублей.

Срок поставки товара — в течение 14 дней со дня заключения муниципального контракта, а средства планируется задействовать из бюджета учреждения.

Для чего учреждению культуры такое количество однотипной бытовой техники, в документации не уточняется, но для сравнения: в посёлке Богатые Сабы на ремонт районного Дома культуры планируется использовать 179,353 тыс. рублей. Почти столько же, во сколько соседнему району обойдутся мультиварки.

Мульфильм на миллион

Министерство образования и науки потратило 1 млн рублей из республиканского бюджета на мультфильм «Кырмыска экиятлэре сериялы». Закупка была произведена 7 мая у единственного поставщика — ООО «Татармультфильм».

Поставщик обязан поставить мультфильм на DVD-диске «Кырмыска экиятлэре сериялы», созданный на основе национальной анимационной среды и народных пословиц на татарском и русском языках.

Ещё одна дорогостоящая закупка в сфере культуры объявлена на прошлой неделе исполкомом Зеленодольского района. На организацию и проведение «Сабантуя 2018» из бюджета района планируется потратить 1,148 млн рублей. Преимущество в этом аукционе отдано субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

В документации указано, что мероприятие должно быть произведено в первой-второй декаде июня. В задачи исполнителя входит создание вокально-хореографической тематической композиции, раскрывающей тему праздника, с использованием народной музыки и приглашением хореографических коллективов общей численностью не менее 350 человек, вокальных коллективов численностью не менее 16 человек, с использованием декораций, бутафории, спецэффектов.

«Используемая тематика «Чемпионат мира по футболу», «Татарские народные игры», «Игра — дело добровольное, Год волонтёра». Продолжительность программы не менее 30 минут», — отмечается в техзадании относительно тематического пролога.

Кроме того, в задачи организатора входит проведение мастер-классов и ремесленных шоу, анимационные программы, организация выступления артистов на двух сценах, церемонии награждения и встречи гостей.