Контракт на убийство: исполком приговорил 1,5 тыс. бездомных Шариков

Казань, , 08:35 — REGNUM После вмешательства зоозащитников и антимонопольного ведомства в Татарии был отменён тендер, в рамках которого исполком Набережных Челнов искал исполнителя на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных. Шок у общественности вызвал не сам тендер как таковой, а то, что в нём было оговорено точное число животных, подлежащих умерщвлению по заключённому контракту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» объявило аукцион на оказание услуг по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных на территории муниципального образования 12 февраля 2018 года. Его должны были провести 26 февраля 2018 года. Начальная цена годового контракта заявлялась 1 631 688,12 рубля.

Согласно документации, победитель должен был отловить 1 770 животных (кошек и собак), цена за одно отловленное животное составила 320,72 рубля.

«Бригады по отлову безнадзорных животных должны быть укомплектованы средствами для отлова, включая пневмоустройство с «летающим» шприцем или «летающим» дротиком, спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Отлов безнадзорных животных осуществляется на территории жилого фонда города, пустырей, частного сектора», — отмечалось в документации.

Далее следовало, что стерилизации и возвращению в среду обитания подлежит 231 животное, а вот к умерщвлению приговорены 1 539 отловленных животных.

«Умерщвлению по заключению специалиста в области ветеринарии подвергаются: повышенно агрессивные безнадзорные животные, с которыми связан подозрительный на заболевание бешенством человека случай; безнадзорные животные, у которых обнаружены заболевания, общие для человека и животных, или неизлечимые болезни, вызывающие чрезмерные страдания», — прописано в техзадании.

С данным тендером не согласились представители благотворительного фонда помощи бездомным животным г. Набережные Челны «Азира». Они и обратились в УФАС по РТ с жалобой на нарушение законодательства о контрактной системе. Антимонопольное ведомство лишь частично признало обоснованность жалобы, отметив, что «конкретное количество животных, подлежащих умерщвлению, может быть определено только после их отлова и выдачи заключения специалиста в области ветеринарии о состоянии животного».

«Конкретизация количества животных в данном случае является нарушением законодательства о контрактной системе ввиду возможных расхождений плановых показателей в процессе оказания услуги и нарушении исполнителем условий контракта», — отметили в УФАС по РТ и выдали предписание об отмене аукциона.

Стоит отметить, что тендеры, касающиеся безнадзорных животных, в 2018 году уже объявлены еще в ряде муниципальных районов, и почти во всех из них предусмотрено «регулирование численности», а иначе говоря, убийство бездомных Мурок и Шариков с оговоркой точного числа «голов». Так, в Черемшанском муниципальном районе местные власти оценили годовую услугу по отлову и умерщвлению 20 бездомных животных в 24 580 рублей, контракт заключён с физлицом.

В Камско-Устьинском муниципальном районе аналогичный контракт на 2018 год обойдётся в 260 700 рублей. Аукцион здесь пройдёт 15 марта 2018 года. По его условиям, исполнитель должен будет отловить 85 животных и 50 умертвить.

В Рыбно-Слободском районе Татарии аукцион проведут 12 марта 2018 года, его начальная цена — 68 600 рублей. По контракту, рассчитанному на период с 1 апреля по 30 июня 2018 года, количество животных не оговорено, но уточняется, что за каждое отловленное услуга оценивается в 320,73 рубля, а эвтаназию, захоронение и уничтожение — 298,76 рубля.

В городе Азнакаево за данную услугу в первом квартале 2018 года заплатят 93 683,7 рубля. Количество также не оговаривается, но стоимость отлова составляет уже 500 рублей за одно животное, а умерщвления с учетом захоронения — 938 рублей.

В Новошешминском районе Татарии также уже определили исполнителя на 2018 год. Услуга обойдётся бюджету в 102 080 рублей. Отловить исполнитель должен 80 животных и столько же умертвить.

Исполком Бугульминского района заплатит ООО «Специализированная служба по вопросам погребения и похоронного дела» 421 938 рублей за услугу по отлову, содержанию и регулированию численности 450 бездомных кошек и собак.

Бюджет Лениногорского района Татарии выделит 363 100 рублей на отлов 300 животных и эвтаназию — 20.

И наконец, в Алькеевском районе из муниципального бюджета на отлов потратят 61 700 рублей. В этом контракте уточняется, что, «отловленные безнадзорные животные могут быть переданы лицам или организациям, желающим взять их под опеку, на основании письменных заявлений с составлением акта приема-передачи здорового животного новому владельцу».

Напомним, в Казани подобные тендеры не проводят с 2013 года, когда после объявления аукциона на убийство почти 7 тыс. бездомных животных разразился скандал, вышедший на международный уровень. С 2014 года эту услугу через субсидии оплачивают ООО «ВЕТДОМ».

В середине февраля 2018 года в Госсовете РТ прошло заседание профильного комитета, и на нём было озвучено, что за 2017 год было отловлено свыше 26 тыс. собак и 5 тыс. кошек, что обошлось бюджету региона в 24 млн рублей. Из них 14 млн рублей были направлены Казани.

Тогда же прозвучало, что от укусов животных за год пострадали более 10 тыс. человек.

Депутаты, с одной стороны, отметили большое число жалоб от жителей, а с другой, предложили ввести штраф за изгнание животных из дома, ведь из ниоткуда бездомные собаки и кошки не берутся. А представитель исполкома Казани и вовсе предложил перенять европейский опыт и заставить владельцев домашних питомцев платить налог за их содержание.

«По примеру европейских стран можно ввести налог за содержание собак и институт обязательного страхования. Некоторые зоозащитники говорят о том, что если внести такое положение, это ударит по карману. Но человек, у которого нет возможности содержать животное, не должен браться за это дело. В итоге результаты оказываются плачевными», — заявил заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

Мнения жителей республики по вопросу умерщвления бездомных животных также расходятся.

«С одной стороны, собак жалко. Но с другой — никому не хочется, чтобы они напали на тебя. Если ситуация не улучшается, может, и правда разрешить зоозащитникам заняться этим вопросом самим? Хуже уж, наверное, не станет», «Собака просто так нападать не будет. Либо провокация, либо самозащита. Сколько ходила по городу, ни одна собака не покусала, ко всем подходила, кормила и гладила», — говорят одни.

На это им возражают, что бездомные животные нападают стаей, страдают дети и взрослые.

Пока в регионе уже не первый год спорят о том, как решать проблему с учётом гуманности, количество беспризорных животных продолжает расти.