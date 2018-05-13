Белград, 13 мая, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам о том, что говорил ему российский лидер Владимир Путин, к которому он часто наклонялся во время парада Победы на Красной площади в Москве, передаёт белградское издание «Вечерние новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь-С»

По словам главы республики, президент России, в частности, рекомендовал ему закупить для армии Сербии российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и реактивную систему залпового огня «Ураган».

"Путин отлично знает весь арсенал современного российского вооружения. Самым радостным моментом для него было прохождение танка Т-34 с Белорусского фронта. Это напоминание о Второй мировой войне и легендарный русский танк, выходивший на бой с мощнейшими немецкими «Леопардами». А ко мне неоднократно обращался, чтобы сказать: «Это оружие очень хорошо показало себя в Сирии, на него стоит обратить внимание и вам. Оно показало высочайшую эффективность», — рассказал Вучич.

По его словам, в особенности российский лидер обращал его внимание на системы «Панцирь С» и «Ураган». При этом по поводу «Ураганов» Вучич отметил, что Сербия на сегодняшний день не может позволить себе такое вооружение. Относительно «Панциря» президент Сербии комментариев не дал.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия в последнее время предпринимает усилия по укреплению потенциала своих вооружённых сил. В 2017 году Россия безвозмездно передала республике в качестве военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29. Также Сербия должна получить 30 танков Т-72 и такое же количество бронемашин БРДМ-2. В общей сложности речь идёт о вооружении на общую сумму 600 млн долларов.

В декабре стало известно, что Белград ведёт переговоры с российской компанией «Рособоронэкспорт» о закупке ещё шести многофункциональных вертолётов Ми-17 в дополнение к двум, приобретённым летом 2016 года. Также стороны обсуждают поставки четырёх боевых вертолётов Ми-35.

Кроме этого, в конце минувшего года появлялась информация о том, что Сербия может закупить у Белоруссии ЗРК С-300 и ещё шесть истребителей МиГ-29.

По оценкам экспертов, после завершения поставок данного вооружения Армия Сербии станет самой мощной среди всех вооружённых сил стран региона.