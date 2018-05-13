Санкт-Петербург, 13 мая, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае молодого человека, подозреваемого в совершении убийства матери и дочери в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, задержанный — сын и брат погибших женщин.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Как сообщали ранее в Следственном комитете, вечером 10 мая 2018 года в комнате квартиры на территории Выборгского района Петербурга были найдены тела двух женщин — студентки одного из вузов города, 1995 года рождения, и ее матери, 1967 года рождения. У обеих жертв — множественные колото-резаные ранения в области грудной клетки и живота.

Органами СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц), начаты следственные действия.

В короткий срок сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили личность злоумышленника, совершившего злодеяние, он был объявлен в розыск.

«По «горячим» следам, на территории Краснодарского края сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Абинскому району Краснодарского края задержали 17-летнего родственника погибших, подозреваемого в совершении указанного преступления. В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам петербургской полиции для дальнейшей работы», — сообщили в воскресенье, 13 мая, в петербургском Главке полиции.

Идет установление всех обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным издания «Фонтанка», задержанный юноша проживал в Северной столице вместе с сестрой и матерью, а после их убийства бежал в родные края. На своей странице в социальной сети молодой человек оставил некое послание на арабском языке, добавляет источник.

Максимальное наказание за двойное убийство, согласно Уголовному кодексу РФ, — пожизненное лишение свободы.