Москва, 13 мая, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Общественная акция «Бессмертный полк» в субботу, 12 мая, впервые прошла в крупнейшем городе Новой Зеландии — Окленде. На призыв ее организаторов откликнулась не только русская православная община, но и англоязычные горожане — всего около 350 человек.

Kremlin.ru Бессмертный полк

Главным элементом торжеств стал концерт и демонстрация кинохроники военных лет в центре театрального искусства Авондэйл-колледжа. Там же вручили цветы и небольшие памятные подарки 30 фронтовикам и труженикам тыла, которых судьба привела в Новую Зеландию. После того, как весь зал спел «День Победы», большинство участников встречи с портретами своих родных вышли на улицу и выпустили в небо воздушные шары.

Также в субботу акция «Бессмертный полк» — в формате «Стены памяти» с портретами родственников, сражавшихся с нацизмом, — состоялась в Кении, Австралии, Италии и Гватемале.

Порядка 600 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Бейруте.

Шествие по традиции началось с молебна в память о погибших воинах у церкви Иоанна Предтечи в квартале Мсейтбе, где расположено посольство России в Бейруте. Участники акции прошли колонной через площадь ЮНЕСКО и проспект Корниш-Мазраа к зданию Российского центра науки и культуры на улице Верден.

Мероприятия в рамках «Бессмертного полка» в 2018 году прошли с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. Впервые марш состоялся на территории двух африканских государств (Конго и Нигерии), а также в Таиланде, Бразилии и ряде других стран.

В США «Бессмертный полк» прошагал почти по 20 городам, включая Филадельфию и Бостон. Предварительно число зарубежных участников памятной акции оценивается примерно в 800 тыс человек.

В самой России 9 Мая она объединила более 10 миллионов граждан.