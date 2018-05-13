Копенгаген, 13 мая, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Национальная сборная Российской Федерации по хоккею победила сборную Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира. Игра состоялась накануне, 12 мая, в Дании.

Хоккей

Игра была довольно динамичной, но российские хоккеисты оказались сильнее. В первом периоде счет открыть не удалось, но уже в начале второго период Кирилл Капризов забил шайбу в швейцарские ворота.

Однако швейцарцы практически сразу сравняли счет — отличился Рамон Унтерзандер.

Российские хоккеисты тут же контратаковали и Евгений Дадонов снова вывел нашу команду вперед. В конце второго периода Никита Нестеров упрочил положение российской сборной загнав ещё одну шайбу в ворота швейцарцев.

Только на 52-й минуте игры швейцарцы смогли сократить отставание в счете — помог Свен Андригетто. Но «красная машина» контратаковала стремительно и Михаил Григоренко поразил ворота соперников.

За две минуты до конца третьего периода швейцарцы получили численное преимущество, заменили вратаря на шестого полевого и забросили третью шайбу в наши ворота — 4:3. За оставшееся время счет так и не изменился.

Это четвертая победа российской сборной на текущем чемпионате мира. По итогам пяти матчей наша сборная набирает 13 очков и занимает второе место в группе.

14 мая у российской сборной поединок со сборной Словакии.