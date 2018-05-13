Каменск-Уральский, Свердловская область, 13 мая, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Бывший мэр города Каменск-Уральский (Свердловская область) Михаил Астахов задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 13 мая, сообщают местные СМИ со ссылкой на Следственное управление СК России по Свердловской области.

Взятка

Сообщается, что Астахов, который сейчас возглавляет Южный управленческий округ (территориальное формирование на юге Свердловской области), был задержан утром 12 мая.

СК предъявил Астахову обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получении взятки в особо крупном размере»). Если вина Астахова будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия Астахов лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам.

Следствие ходатайствовало перед судом о помещении Астахова под домашний арест. Суд ходатайство удовлетворил.

Известно, что Астахов был избран главой Каменска-Уральского в марте 2008 года. В марте 2016 года он был назначен главой Южного управленческого округа. Сейчас ему 66 лет.