Париж, 13 мая, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Французская полиция задержала родителей человека, который вечером 12 мая нападал с ножом на прохожих в центре Парижа. Об этом сегодня, 13 мая, передает радиостанция RTL.

U.S. Air Force Арест

Сообщается, что личность нападавшего установлена по отпечаткам пальцев. Его родители были задержаны.

«Нападение с ножом в Париже — личность нападавшего установлена, его родители помещены под стражу», — сообщает радиостанция.

Известно, что нападавший — выходец из Чечни 1997 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне вечером неизвестный напал с ножом на прохожих в районе Опера в центре французской столицы. По данным полиции в результате нападения погиб один человек, ещё несколько получили ранения.

Сам нападавший был ликвидирован полицией. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).