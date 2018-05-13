Москва, 13 мая, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба российской государственной корпорации «Роскосмос».

МКС

Сообщается, что плановая коррекция орбиты МКС была произведена в соответствии с программой полёта Международной космической станции. Коррекция была осуществлена сегодня, 13 мая, 01:07 по московскому времени.

Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07», а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Известно, что посадка «Союза МС-07» запланирована на 3 июня, а стыковка «Союза МС-09» с МКС на 6 июня.