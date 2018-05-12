Москва, 12 мая, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный, судя по всему, не появится на митинге за свободный интернет, запланированном в Москве на воскресенье, 13 мая.

IlyaIsaev Алексей Навальный

Такой вывод делает издание «Взгляд» на основании публикации видео Telegram-канала «Акитилоп».

В свою очередь, Telegram-канал «Акитилоп», приводит в качестве доказательства опубликованное в интернете видео из аэропорта, на котором человек, похожий на Алексея Навального, стоит в очереди на посадку.

Примечательно, что Алексей Навальный присутствовал на предыдущем митинге в поддержку интернета, который прошел 30 апреля. Его критиковали за выступление на мероприятии, которое он не организовывал, подчеркивая, что блогер использует чужую площадку ради раскрутки собственной акции, намеченной на 5 мая, отмечает издание.

Сейчас наблюдатели заключают, что Алексею Навальному больше не интересна судьба Telegram, как, впрочем, и не интересны акции, согласованные с правительством Москвы, и не предполагающие столкновений с правоохранительными органами.

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