Мадрид, 12 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Футболист Криштиану Роналду будет рекламировать премиальные автомобили китайского автопроизводителя WEY, который является дочерней компанией Great Wall Motors, об этом 11 мая сообщил испанский портал GQ.

Ludovic Péron Криштиану Роналду в сборной Португалии

Спортсмен подписал соответствующий контракт 10 мая 2018 года в Мадриде. Эксперты считают — это событие говорит о том, что WEY выходит на мировой автомобильный рынок.

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Компания Great Wall Motors была основана в 1984 году, в настоящее время она является крупнейшим в Китае производителем спортивных премиальных внедорожников и небольших грузовиков.

Напомним, в 2016 году продажи Great Wall Motors достигли исторической отметки, компания смогла за год продать в мире более 1 млн автомобилей.

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Издание отмечает, что основная заслуга в этом принадлежит суббренду Haval и автомобилям класса SUV, которые он выпускает.

Great Wall Motors позиционирует марку WEY как более дорогую и престижную, чем Haval. WEY впервые представила свои кроссоверы в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте.