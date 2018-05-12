Криштиану Роналду станет амбассадором китайского премиального бренда WEY
Мадрид, 12 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Футболист Криштиану Роналду будет рекламировать премиальные автомобили китайского автопроизводителя WEY, который является дочерней компанией Great Wall Motors, об этом 11 мая сообщил испанский портал GQ.
Спортсмен подписал соответствующий контракт 10 мая 2018 года в Мадриде. Эксперты считают — это событие говорит о том, что WEY выходит на мировой автомобильный рынок.
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Компания Great Wall Motors была основана в 1984 году, в настоящее время она является крупнейшим в Китае производителем спортивных премиальных внедорожников и небольших грузовиков.
Напомним, в 2016 году продажи Great Wall Motors достигли исторической отметки, компания смогла за год продать в мире более 1 млн автомобилей.
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Издание отмечает, что основная заслуга в этом принадлежит суббренду Haval и автомобилям класса SUV, которые он выпускает.
Great Wall Motors позиционирует марку WEY как более дорогую и престижную, чем Haval. WEY впервые представила свои кроссоверы в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте.