Берлин, 12 мая, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) пытается добиться срочного решения суда, чтобы заблокировать начало строительства газопровода «Северный поток — 2» в Грайфсвальдском заливе. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает германский телеканал NDR.

Fibonacci Blue Экологические активисты

Оказывается, в начале марта 2018 года Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии.

Горное ведомство города Штральзунд ещё в январе 2018 года дало официальное разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии.

В начале апреля аналогичное ведомство в Финляндии дало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в финляндских территориальных водах.

Предполагается, что до конца первого полугодия 2018 года аналогичные разрешения выдадут власти России, Швеции и Дании.

«Экологи» из NABU считают, что газопровод строить нельзя, так как он якобы нанесет «значительный экологический ущерб» экологии региона. В чем именно будет выражаться этот ущерб в NABU не сообщают.

При этом в NABU боятся, что решение суда по жалобе организации может быть вынесено уже после начала строительства, которое, как утверждают «экологи», начнется 15 мая.

Напомним, власти Германии настойчиво продавливают строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на серьезное международное давление. Дело в том, что США прямо заявили, что «Северный поток — 2» противоречит американским национальным интересам. Эти интересы заключаются в том, чтобы заставить страны Евросоюза закупать дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ) и отрезать их от дешевого российского трубопроводного газа.

Под это дело американцы подрядили всех своих европейских сателлитов, а также «экологические организации», которые начинают придумывать несуществующий экологический ущерб.