Санкт-Петербург, 12 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге арестован глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, которого обвиняют в мошенничестве на сумму более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Мошенник прячет валюту

По данным пресс-службы, санкционировал заключение чиновника под стражу 11 мая Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении ОПС.

Отмечается, что обвинение Слабикову предъявлено 11 мая 2018 года, причём обвиняемый частично признал вменяемые ему деяния и просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Общая сумма причинённого чиновником государству ущерба составила 4,76 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 10 мая в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери сотрудники ФСБ и МВД провели обыски.

По данным полиции, 57-летний чиновник, используя служебное положение, содействовал противоправным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций, за что получал незаконное денежное вознаграждение.

Напомним, 11 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры республики Дагестан сообщила, что в регионе ищут виновных в хищении денежных средств при строительстве музея в городе Махачкале. Выяснилось, что при реализации проекта исторического парка «Россия — моя история. Город Махачкала» было украдено 37,9 млн рублей.

Одним из подозреваемых в хищении денежный средств оказался экс-министр строительства республики Ибрагим Казибеков, ныне скрывающийся от правосудия.

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