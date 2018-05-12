Вашингтон, 12 мая, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Финансирование «Белых касок» в Сирии нужно возобновить, говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты представителей США Эда Ройса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Конгрессмен аргументировал свою позицию заботой о народе Сирии.

«Ракетное нападение в среду [9 мая] на Израиль со стороны иранских сил в Сирии угрожает открыть новую главу хаоса в этом кровавом конфликте», — считает Ройс.

Американец пояснил, что его «давно беспокоят» работы по строительству Тегераном сухопутного моста для переправки боевиков и ракет к израильской границе.

Он считает, что «противодействие влиянию Ирана должно стать ключевым элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии».

«Поддержка Тегерана — как и Москвы — подпитывала ужасающие злоупотребления [президента Сирии] Башара Асада против сирийского народа», — заявил Ройс.

Американец уверен, что США не должны уходить из Сирии. Он призвал американскую администрацию продолжать «работу с нашими партнерами и использовать все инструменты дипломатии, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на местах».

«Администрация должна начать с немедленного возобновления стабильного финансирования, в том числе «Белых касок», которые оказывают жизненно важную помощь тысячам мирных жителей», — заявил Ройс.

Напомним, финансируемые Великобританией и США «Белые каски», якобы помогающие пострадавшим от войны сирийцам, на деле занимаются распространением информации, дискредитирующей руководство страны.

В начале мая сообщил, что решил отказаться от финансирования «Белых касок». Это произошло вскоре после того, как выяснилось, что видеоматериал этой организации, послуживший поводом к ракетному удару по Сирии (в ночь на 14 апреля 2018 года), был поддельным.

Эксперты связали такое решение с тем, что эта организация плохо выполнила свою роль в Сирии: американцам не понравилось, что подделка «доказательств» химической атаки, которая якобы произошла 7 апреля 2018 года в Думе (Восточная Гута, САР), оказалась слишком грубой.