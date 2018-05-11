Ереван, 12 мая, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что после бесед и встреч с ним опасения Москвы относительно армянской революции и внешней политики его правительства рассеются.

Стоп-кадр интервью Никола Пашиняна телеканалу Россия 24

В интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на замечание журналиста о том, что в Москве есть опасения, что в отношениях между Арменией и Россией произойдут изменения, Пашинян, в частности, сказал: «Отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему. Я в этом практически уверен. Я понимаю, что в Москве есть опасения, и я думаю, что после наших бесед, после наших встреч этих обеспокоенностей не будет и в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему».

Пашинян отметил, что многие могут сказать, что армяно-российские отношения и без того хорошие и ничего менять не нужно, и добавил: «Но я думаю, что тут есть очень большой потенциал ‑ и в экономическом, и в политическом смысле. И я думаю, что отношения между Арменией и Россией будут развиваться очень хорошо».

На замечание журналиста о том, что эти опасения были связаны с тем, что за время работы в парламенте его партия зарекомендовала себя как наиболее проевропейская, прозападная, премьер-министр Армении ответил: «Я думаю, что это неправильная интерпретация, потому что я всегда говорил, что я не прозападный, не пророссийский, не проамериканский, а проармянский политический деятель».

Пашинян подчеркнул, что он на данный момент представляет не какую-то партию, а армянский народ и то всенародное движение, которое происходило в апреле в Армении и которое не ставило никаких внешнеполитических вопросов.

В интервью Пашинян также отметил, что проводить параллели между армянской революцией и другими революциями неуместно, поскольку в тех процессах были конкретные геополитические вопросы и вопросы внешней политики, а в случае Армении у всенародного движения не было внешнеполитической повестки дня, это был внутриполитический процесс, связанный с решением внутренних проблем. Он заверил, что после перемен стратегия внешней политики Армении не изменится.

14 мая Никол Пашинян совершит свой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Армении. Глава правительства примет участие в саммите глав государств стран-членов ЕАЭС, который пройдет в Сочи. Ранее Пашинян сообщил, что в рамках саммита состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.