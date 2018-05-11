Москва, 12 мая, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Русофбское заявление солиста «Воплей Видоплясова» Олег Скрипки на концерте в Гааге (Нидерланды) не достойно ответа, заявил российский певец Юрий Лоза, передает «5 канал».

Кряканье

Комментируя высказывание Скрипки, который сказал со сцены, что «скоро в Гааге пройдет суд над Россией», Лоза отметил, что этот певец не имеет ни авторитета, ни веса как артист.

«Кроме Скрипки никто его песен не поет. Где-то что-то он там у себя на Украине вякает, крякает. Куда-то ездит. Нам-то зачем его обсуждать? — считает Лоза. — Ну, пукнул Скрипка. И что дальше?»

Российский артист добавил, что Скрипку хорошо бы оставить без зарубежных гастролей, чтобы он попробовал прокормиться концертами на Украине.

«Да пускай высказывается! Мало ли козлов высказывается плохо о России!» — сказал Лоза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скрпика на концерте в Гааге заявил:

«Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией».

По поводу «вопля» Скрипки уже высказался Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который предложил не пускать украинца в Россию.