Абуджа, 11 мая, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари вернулся в страну после посещения лечащего врача в Лондоне, 11 мая передает агентство Reuters.

Chatham House Мохаммаду Бухари

«Президент Бухари только что вернулся», — сообщил пресс-секретарь президента Нигерии Гарба Шеху.

Содержание процедур, которые глава африканской страны прошел в Лондоне и подробности о состоянии его здоровья не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Бухари вылетел в Великобританию для встречи с докторами 7 мая. Согласно заявлению пресс-службы, президенту Нигерии предстояла «обычная проверка».

Напомним, президент Бухари провел на лечении в Лондоне значительную часть 2017 года — зимой и весной прошлого года президент отсутствовал в стране по нескольку месяцев.