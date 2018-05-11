Президент Нигерии вернулся в страну от докторов из Лондона
Абуджа, 11 мая, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари вернулся в страну после посещения лечащего врача в Лондоне, 11 мая передает агентство Reuters.
Chatham House
Мохаммаду Бухари
«Президент Бухари только что вернулся», — сообщил пресс-секретарь президента Нигерии Гарба Шеху.
Содержание процедур, которые глава африканской страны прошел в Лондоне и подробности о состоянии его здоровья не раскрываются.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Бухари вылетел в Великобританию для встречи с докторами 7 мая. Согласно заявлению пресс-службы, президенту Нигерии предстояла «обычная проверка».
Напомним, президент Бухари провел на лечении в Лондоне значительную часть 2017 года — зимой и весной прошлого года президент отсутствовал в стране по нескольку месяцев.