Вильнюс, 11 мая, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Высшие чиновники Литвы недостаточно активно участвуют в мероприятиях Китая, чтобы обеспечить стране транзит китайских грузов, считает бывший литовский премьер и бывший министр транспорта и связи Альгирдас Буткявичюс. Деклараций и меморандумов в рамках проекта «Нового шелкового пути» между Литвой и КНР подписано уже множество, отмечают в дирекции Клайпедского морского порта и в компании Lietuvos geležinkeliai, однако реальных результатов и грузов как не было, так и не будет, сообщает информационно-аналитическое агентство PortNews.

Альгирдас Буткявичюс

В транзите китайских грузов заинтересованы многие страны, не является исключением и Прибалтика. Однако особых успехов на этом направлении там пока не наблюдается. Особенно не везет с китайским транзитом на данный момент Литве: из запланированных 15−20 китайских поездов в страну добрались лишь 5.

Основным конкурентом Литвы, по словам Буткявичюса, на данный момент является уже установившийся маршрут транзита китайских грузов в Европу через белорусский Брест и Польшу. Особое влияние на этом направлении оказывает и Россия, через территорию которой проходит основная часть маршрута.

Однако не дремлют тем временем и соседи Литвы на Балтике. Буткявичюс упомянул недавно подписанный договор о сотрудничестве между китайской железнодорожной компанией Xian International Inland Port Multimodal Transportation и дочерним предприятием эстонской логистической компании GTS Express, согласно которому грузовой поезд из китайского города Сиань в эстонский порт Мууга начнет курсировать дважды в неделю уже в июне.

Экс-премьер Литвы уверен: литовским высшим чиновникам следовало бы активнее вести диалог с китайскими представителями. Политик также подчеркнул, что китайцы, в свою очередь, обращают внимание на визиты исключительно высших руководителей, то есть как минимум министров, а этого на данный момент не происходит.

В министерстве сообщения Литвы утверждают, что с Китаем ведется интенсивный диалог, а также подписан ряд меморандумов на уровне правительств и предприятий. Кроме того, в мае в КНР должна отправиться многочисленная литовская делегация во главе с вице-министром в составе представителей министерства транспорта и связи, дирекции Клайпедского порта, представителей компании Lietuvos geležinkeliai, Клайпедской свободной экономической зоны, транспортных и логистических предприятий, чтобы принять участие в шанхайской выставке Transport Logistics China 2018.

Напомним, что «Новый шелковый путь» — это концепция новой панъевразийской (а в перспективе и межконтинентальной) транспортной системы, которую активно продвигает Китай в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и другими странами. Сейчас транспортировка товаров из Китая осуществляется в основном морским транспортом, что значительно дешевле, однако груз достигает Европы за 40−45 дней, тогда как на доставку железной дорогой уходит около 15.

Тем не менее заявления прибалтийских стран о возможности включения в проект «Новый шелковый путь» — не более чем разговоры, выразил мнение транспортный эксперт и генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. Эксперт отметил, что в принятии решений о выборе маршрутов огромную роль играет надстроечная структура для торговли — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК), учрежденная в 2014 году ОАО «Российские железные дороги», ГО «Белорусская железная дорога» и АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы», а также компания «Трансконтейнер», 50% + 2 акции которой принадлежит ОТЛК.

Исходя из этого, «решение о налаживании транзитного маршрута через Прибалтику могут принять только «Трансконтейнер» и РЖД, — отмечает Безбородов. — Без этих компаний ничего не произойдет».